Estréia de Saretta fica para terça-feira Assim como Guga, Flávio Saretta fará sua estréia terça-feira no Brasil Open, disputado na Costa do Sauípe. A previsão inicial é que ele enfrentasse o argentino Juan Ignacio Chela na noite desta segunda-feira, mas a programação do torneio confirmou que os dois favoritos brasileiros vão jogar no mesmo dia. Assim, a rodada de abertura do Brasil Open, nesta segunda-feira, terá apenas um brasileiro em ação. É Ricardo Mello, que enfrenta o argentino Gaston Gaudio a partir das 20h30, com transmissão da Record e SporTV. Na terça-feira, além de Saretta x Chela, a programação do torneio prevê a estréia de Guga, contra o espanhol Oscar Hernandez.