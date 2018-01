Estréias definidas de Saretta e Mello Sem muita tradição no Aberto da Austrália, o tênis brasileiro aposta em Ricardo Mello e Flávio Saretta para ter melhor sorte na edição deste ano. Únicos representantes do Brasil no torneio, o primeiro Grand Slam da temporada, ambos esperam, ao menos, superar a primeira rodada, o que já seria inédito para eles. E já começaram bem, no sorteio das chaves realizado nesta sexta-feira em Melbourne. A estréia de Ricardo Mello será contra o espanhol Albert Martin, enquanto Flávio Saretta irá enfrentar o australiano Nathan Healey, que foi convidado pela organização e é apenas o número 342 do ranking mundial. No ano passado, Ricardo Mello superou o qualifying do Aberto da Austrália e perdeu na estréia da chave principal. Já Saretta, em três anos de disputa na competição, jamais venceu um jogo. A estréia dos dois brasileiros ainda não tem data marcada, podendo ser segunda ou terça-feira.