Estrela de Guga brilha em Nova York Nunca Gustavo Kuerten chegou a Nova York com tanta fama e prestígio. Número 1 do mundo, reconhecido nas ruas pela torcida e com seu rosto estampado em pinturas nos ônibus ao lado de figuras conhecidas norte-americanas como Andre Agassi e as irmãs Venus e Serena Williams, Guga ganhou, enfim, o reconhecimento nos Estados Unidos, da mesma maneira que ostenta na Europa. Em meio a torcida, com gente passando pela calçada ou olhando pelas janelas dos ônibus, Guga testou sua popularidade ao participar de uma festa da Head - seu patrocinador de raquetes - no mais conhecido cartão postal de Nova York, a Time Square. Ao lado de outros campões do Grand Slam deste ano, como Andre Agassi, vencedor do Aberto da Austrália, e de Goran Ivanisevic, campeão de Wimbledon, o tenista brasileiro mostrou a força de seu carisma. Sem exageros e muito provavelmente motivado pela presença de um bom grupo de brasileiros na calçada, Guga acabou sendo até mais festejado e aplaudido do que o próprio Andre Agassi no studio Time Square, na avenida Broadway 1.500, no coração de Manhattan. "Eu fiquei surpreso com esta festa, com a torcida festejando, o pessoal olhando tudo da rua", contou o número 1 do mundo. "Cheguei sem saber muito bem o que iria acontecer e, de repente vejo uma multidão nas ruas. Fiquei realmente surpreso." O studio Time Square é usado normalmente para programas com participação do público na rede de tevê americana ABC. Com uma espécie de palco virado para a rua, com janelas enormes e até um espaço aberto para a calçada, o lugar é perfeito para um teste de popularidade. E o termômetro do brasileiro bateu alto, com o tenista número 1 do mundo sendo reconhecido pela população nova-iorquina, pelos turistas e torcedores que foram especialmente acompanhar a gravação deste programa. "Foi bom que tudo aconteceu agora, pois deu para curtir bastante", disse Guga. "Afinal, a partir desta segunda-feira não vou ter mais tempo para estas coisas. Quero estar focado no torneio, na preparação e nos jogos, tudo muda de figura neste fim de semana." Ainda neste fim de semana, Guga segue a rotina de treinamentos e assim como fez em Roland Garros, a partir desta segunda-feira deve entrar na lei do silêncio, só falando depois dos jogos e buscando toda a concentração na luta por mais um título importante, o seu primeiro no US Open.