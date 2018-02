EUA conquistam Copa Davis com vitória de gêmeos Os gêmeos Bob e Mike Bryan derrotaram a dupla russa formada por Nikolay Davydenko e Igor Andreev no jogo de duplas do sábado e selaram a vitória da equipe americana por 3 x 0 sobre a Rússia na Copa Davis. A equipe americana, que venceu os dois jogos de simples na abertura do torneio, conquistou a Davis pela primeira vez em 12 anos. A última vitória foi justamente contra a Rússia, em 1995, em Moscou. A dupla dos irmãos Bryan, que conquistou cinco títulos de torneios de Grand Slam, derrotou os russos por 7/6, 6/4 e 6/2 em menos de duas horas e asseguraram a 13a vitória em duplas em 14 partidas realizadas na Copa Davis. "Nos lembraremos disto para o resto de nossas vidas", afirmou Mike Bryan após o jogo. "É difícil explicar como nos sentimos neste momento. Foi um sonho para nós vencer a partida final." O número 1 dos EUA, Andy Roddick, que venceu a primeira partida e está invicto na Copa Davis este ano, afirmou a jornalistas: "Estar aqui e levar a Copa Davis de volta para os EUA é uma sensação extraordinária". O capitão da equipe norte-americana, Patrick McEnroe, estava eufórico com a vitória de seus jogadores depois de sete anos de insucesso. Apesar dos irmãos Bryans terem desperdiçado um break-point no primeiro set contra Andreev/Davydenko, eles conseguiram vencer no tie-break por 7/4 graças a uma dupla falta de Andreev. Celebrados por uma multidão de 13 mil torcedores, os irmãos Bryan quebraram o saque de Davydenko no primeiro game do segundo set e evitaram o break point dos russos no sexto game. Número quatro do mundo, Davydenko teve seu saque novamente quebrado no terceiro e sétimo games do terceiro set. Mike Bryan então sacou para a vitória. Os companheiros de equipe Roddick e James Blake entraram em quadra para comemorar com os irmãos Bryan a conquista.