EUA desistem de disputar a Fed Cup Os Estados Unidos decidiram não disputar a edição deste ano da Fed Cup - a mais importante competição do tênis feminino por equipes - prevista para o período de 7 a 11 de novembro na Espanha. De acordo com um comunicado oficial da Federação Internacional de Tênis (ITF) a delegação norte-americana alegou falta de segurança. O presidente da entidade, Ricci Bitti disse que lamenta a decisão dos americanos, mas respeita. O vice-presidente da ITF, Juan Margets assegurou, no entanto, que a segurança sempre foi uma das prioridades da organização do torneio, ?mesmo antes dos ataques de 11 de setembro?, contra NY e Washington. A ITF procura agora uma uma equipe para substituir os americanos. Os Estados Unidos venceram as duas últimas edições.