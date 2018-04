EUA e Rússia anunciam equipes para final da Copa Davis

A Federação Internacional de Tênis (ITF, em inglês) anunciou, nesta terça-feira, as equipes de Estados Unidos e Rússia para a final da Copa Davis de tênis, de 30 de novembro a 2 de dezembro na cidade de Portland, no estado americano do Oregon. Os destaques são o americano Andy Roddick, número seis do ranking mundial, e o russo Nikolay Davydenko, quarto da lista da ATP. Por outro lado, quem desfalcará a Rússia é Marat Safin, herói da final do ano passado, contra a Argentina, em Moscou. Ele recusou a convocação do capitão russo, Shamil Tarpischev. Com isso, completarão a relação de atletas Igor Andreev, Dmitry Tursunov e Mikhail Youzhny. A Rússia se classificou para sua segunda final consecutiva da Copa Davis ao bater a Alemanha por 3 a 2, em Moscou. Já a equipe americana, comandada por Patrick McEnroe, terá James Blake como segundo jogador de simples e os irmãos Bob e Mike Bryan, que formam a melhor dupla do mundo. A última vez que os Estados Unidos e Rússia se enfrentaram numa final da Davis foi em 1995 - também foi a última vitória americana -, na capital russa, com vitória americana por 3 a 2 e excelente atuação de Pete Sampras, hoje aposentado do circuito profissional. Em toda a história, a Rússia conquistou duas vezes a Copa Davis (2002 e 2006), com Safin sempre como destaque, e perdeu as finais de1994 e 1995. Embora não dispute uma decisão desde o título de 1995, os Estados Unidos têm um dos melhores desempenhos entre os participantes da competição: são 31 títulos - maior vencedor da história -, mas também amarga o peso do jejum de mais anos sem uma conquista. A final será disputada em quadra rápida.