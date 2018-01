EUA eliminam Espanha na Hopman Os Estados Unidos eliminaram a atual campeã Espanha da Copa Hopman de Tênis, torneio que distribui US$ 1 milhão em prêmios e reúne equipes mistas de 8 países, na cidade australiana de Perth. No confronto desta quarta-feira, os norte-americanos, liderados pela número 1 do mundo Serena Williams, fizeram 3 a 0 sobre os espanhóis e lideram o grupo A com duas vitórias. Como tinha perdido para a Bélgica na rodada de estréia, a Espanha já não tem mais chances de ficar em primeiro lugar da chave e disputar a final no sábado. Agora, as belgas enfrentam nesta quinta-feira o Usbequistão e na sexta, enfrentam os Estados Unidos para definir a equipe classificada. Nos jogos desta quarta-feira, Serena Williams ganhou da espanhola Virgina Ruano Pascual com um duplo 6/3 e James Blake derrotou Tommy Robredo por 6/3 e 6/0. Depois, a dupla norte-americana venceu os espanhóis por 6/1 e 6/4.