EUA fazem 1 a 0 contra Bielo-Rússia O norte-americano Andy Roddick venceu o bielo-russo Vladimir Voltchkov nesta sexta feira por 3 sets a 0 em Charleston, nos EUA, com parciais de 6-1,6-4 e 6-4. Com a vitória, os norte-americanos conseguiram seu primeiro ponto no confronto válido pela semifinal do Grupo Mundial da Copa Davis. Na segunda partida do dia, Mardy Fish enfrenta Max Mirnyi. O vencedor da série entre Estados Unidos e Bielo-Rússia garante vaga na final da Davis contra o Espanha ou França, que decidem a outra semifinal também neste final de semana. A equipe francesa lidera por 1-0.