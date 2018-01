EUA sem Sampras e Agassi na Davis O capitão dos EUA, Patrick McEnroe, não levará a Paris nenhum dos finalistas do Aberto dos Estados Unidos deste ano, Pete Sampras e Andre Agassi. Os norte-americanos jogarão contra os franceses pelas semifinais da Copa Davis, entre os dias 20 e 22. Durante o torneio de Nova York, McEnroe já dizia que estava difícil convencer Sampras e Agassi de jogar a competição. "Sampras deve estar assimilando o que conseguiu domingo, seu 14º título de Grand Slam. E Agassi deve estar enfocando sua carreira para o futuro", disse o capitão. O time dos Estados Unidos terá os novatos Andy Roddick, James Blake e Mardy Fish ao lado do veterano Todd Martin. Roddick e Blake devem disputar os jogos de simples. Martin e Fish devem fazer a partida de duplas. Alex Kim, que nesta terça-feira perdeu para Fernando Meligeni no Torneio da Costa do Sauípe, acompanhará a equipe. Os franceses estão escalados com Sebastien Grosjean, Arnaud Clement, Fabrice Santoro e Michael Llodra. Roddick, de 20 anos, está se convertendo em um verdadeiro líder da equipe. Será sua quinta participação na Davis. Blake, de 21, jogará pela terceira vez. Fish, de 20, estará no time pela segunda vez. Ao lado deles estará a experiência de Todd Martin, de 32 anos, que joga pelos Estados Unidos na Davis desde 1994. Martin tem 15 vitórias e 14 derrotas, sendo 11 vitórias e oito derrotas em partidas de simples.