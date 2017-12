EUA vencem a França na Hopman Os Estados Unidos derrotaram a França por 3 a 0 pelo Grupo A da Copa Hopman de tênis, disputada na Austrália. Monica Seles e Jan Michael Gambill venceram Virginia Razzano por 2 sets a zero, parciais de 6/3 e 6/4. Gambil, por sua vez, venceu Arnaud Clement por duplo 6/4. No duelo de duplas, Seles e Gambill venceram por 6/1 e 6/1, fechando o placar em 3 a 0 para os norte-americanos. A Copa Hopman distribui US$ 500 mil em prêmios.