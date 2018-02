EUA vencem República Checa na Copa Hopman

A equipe dos Estados Unidos derrotou nesta segunda-feira a República Checa pela Copa Hopman de Tênis. O duelo, válido pelo Grupo B, teve como destaque Serena Williams, que bateu Lucie Safarova. Williams começou arrasadora e aplicou um "pneu" no primeiro set. No entanto, ela se desconcentrou e perdeu o segundo (6/2). A recuperação veio no terceiro, com 7/5. Nas duplas, Williams atuou ao lado de Mardy Fish. Eles venceram a parceria entre Safarova e Tomar Berdych - machucado, o tenista abandonou no segundo set. Por causa da lesão de Berdych nas duplas, ele não disputou o confronto contra Fish, o que deu a vitória para os Estados Unidos por 3 a 0. Grupo B Estados Unidos 3 x 0 República Checa Serena Williams (EUA) venceu Lucie Safarova (CHE) - 6/0, 2/6 e 7/5 Serena Williams/Mardy Fish (EUA) venceu Lucie Safarova/Tomas Berdych (CHE) - 6/0 (abandono de Berdych) Mardy Fish (EUA) venceu Tomas Berdych - (abandono de Berdych) Confira os grupos: Grupo A Argentina Taiwan França Sérvia Grupo B Estados Unidos Índia Austrália República Checa