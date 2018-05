Ex-número 1, Justine Henin volta às quadras com vitória Depois de 18 meses de aposentadoria, Justine Henin voltou às quadras. E com vitória. Ela passou fácil pela também belga Kirsten Flipkens, em um torneio de exibição em Charleroi, na Bélgica. Com duplo 6/4, a ex-número 1 do mundo garantiu vaga na final deste domingo. Flavia Pennetta e Alize Cornet fazem a outra semifinal.