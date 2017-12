Ex-tenistas prestigiam torneio juvenil Com a presença de muitos ex-jogadores, agora como técnicos, assim como Roberto Jábali, Edvaldo Oliveira, Alexandre Hocevar, Gisele Miró e Gisele Faria entre outros, terminou neste domingo o Masters do circuito juvenil Credicard, nas quadras do Spac, em São Paulo. Na categoria 18 anos masculino, uma surpresa: Renan Delfin ganhou de Ricardo Hocevar por 7/6 (7/3) e 6/4; nos 18 feminino, Patrícia Coimbra ganhou de Barbara Costa por 6/4 e 6/0; nos 16 masculino, Lucas Jovita venceu Raoni Carvalho por 6/1, 1/6 e 6/3; e nos 16 feminino, Carla Caetano ganhou Bruna Paes por 6/2 e 6/3.