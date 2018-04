Exames comprovam que Haas não foi envenenado

Depois de muita especulação, os exames sanguíneos do tenista alemão, Tommy Haas, realizados nos Estados Unidos, provaram que o atleta não foi envenenado durante a disputa das semifinais da Copa Davis, entre Alemanha e Rússia, em setembro deste ano, em Moscou. A informação foi divulgada neste domingo, pela Federação de Tênis da Alemanha (DTB). "Eu queria ter certeza de que nada havia acontecido fora do normal", disse Haas, que chegou a acreditar que havia sido envenenado durante o confronto. De acordo com a imprensa alemão, o jogador Alexander Waske, que jogou a partida de duplas do confronto, havia dito que um russo, não identificado, confessara que Haas havia sido envenenado para não disputar a partida de domingo, que definiria o confronto. A declaração de Waske ganhou força com a investigação da ATP sobre um suposto envolvimento da máfia russa em apostas em jogos de tênis, que teria como pivô o tenista russo Nikolay Davydenko. No confronto, a Alemanha abriu 2 a 0, mas levou a virada para 3 jogos a 2 para Rússia, que disputa a final da Copa Davis contra os rivais norte-americanos.