Falta de luz natural pára jogo de Guga Por falta de luz natural, a partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o argentino Gastón Gaudio foi interrompida neste sábado pela organização de Roland Garros. Guga vencia o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/1) e 7-5 e empate por 3 a 3 no terceiro, quando os promotores do evento decidiram parar o duelo, que vale uma vaga nas oitavas-de-final do torneio francês, e o transferir para este domingo, ainda sem horário definido.