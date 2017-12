Fama não abala o estilo de Guga Número 1 do tênis mundial e considerado o maior ídolo do esporte nacional, Gustavo Kuerten não aprecia comparações com outros grandes nomes. Não quer ser um novo Ayrton Senna. Simplesmente, quer ser o Guga a seu modo, o Guga como ele é, um fã do ex-piloto da Fórmula 1. Em Nova York, às vésperas de entrar na disputa do US Open, o maior torneio do planeta, mantém seu jeito simples, embora, como membro de uma galeria de astros de fama internacional, o assédio seja enorme. Fala de sua vida sem grandes transformações e não esconde o desejo de cultivar antigos hábitos, como surfar, estar com amigos e divertir-se em sua cidade, Florianópolis. Seus dias, hoje, já não são mais tão tranqüilos. Guga é uma daquelas figuras de unanimidade nacional. Leva multidões para a frente da televisão para curtir suas vitórias nas quadras dos quatro cantos do planeta. E mesmo sem nunca ter recebido o empurrão e o incentivo popular que um canal de TV aberta poderia trazer, faz crescer cada vez mais o sentimento de felicidade no coração do torcedor. O povo parece identificar-se com a personalidade do tenista, com seu estilo descontraído, bem brasileiro, e, ao mesmo tempo, um vencedor de tamanha voracidade que é capaz de satisfazer até ao mais exigente dos torcedores. A personalidade de Guga já ganhou respeito também no cenário internacional. Recentemente, a imprensa norte-americana destacou seu jeito especial de ser o número 1 do mundo. Um jornal de Indianápolis, por exemplo, publicou uma reportagem com várias reclamações de ex-líderes do ranking, como Pete Sampras e Jim Courier, que se sentiam muito pressionados, ficavam tensos e se ressentiam das cobranças de diretores de torneios, de patrocinadores e da mídia. Como publicou o jornal de Indianápolis, Guga é um número 1 feliz. Nenhum outro tenista alcançou o topo e conseguiu manter o estilo descontraído. Talvez isso tenha sido resultado de um pedido especial de seu técnico, Larri Passos. Quando seu pupilo assumiu pela primeira vez a condição de líder do ranking, pediu a ele que jamais deixasse de lado o bom humor. Guga tem um jeito que cativa cada vez mais fãs no circuito internacional. Recentemente, no Masters Series de Cincinnati, uma cena curiosa deixou bem clara a situação. O norte-americano Jeff Tarango, o chamado "bad boy" do tênis mundial, aproximou-se de Guga e cumprimentou-o pelo título e por ser o número 1 mais legal de todos os tempos. O jogador, ídolo nacional e personagem internacional admirado por muitos, fala com exclusividade ao Estado, às vésperas de disputar o US Open, o quarto e último Grand Slam do ano. Pelo que já realizou na temporada, Guga já mostrou que tem condições de levantar também o troféu em Nova York. Leia a entrevista exclusiva de Guga ao Estadão