Favorita, Bartoli cai logo na estreia em Estrasburgo

Atual 13.ª colocada do ranking mundial, Bartoli esperava usar o torneio disputado em seu país como embalo para Roland Garros, Grand Slam cuja chave principal começa no próximo domingo, em Paris, mas acabou derrotada até com facilidade pela tenista que figura na 88.ª posição da listagem da WTA.

Com o triunfo surpreendente obtido na estreia, Camila Giorgi se credenciou para enfrentar na segunda rodada a canadense Eugenie Bouchard, que no seu primeiro jogo em Estrasburgo passou pela espanhola Silvia Soler-Espinosa por duplo 6/3.

E, se Bartoli decepcionou, a austríaca Tamira Paszek também foi eliminada na estreia e não conseguiu defender a condição de segunda cabeça de chave em Estrasburgo. Ela foi superada pela francesa Virginie Razzano por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Desta forma, a tenista da casa foi à segunda rodada e medirá forças com a sueca Johanna Larsson, que nesta terça estreou derrotando a checa Petra Cetkovska por 2 sets a 1, com 6/2, 2/6 e 6/3.