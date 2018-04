Favorita, chinesa cai na estreia do Torneio de Auckland A chinesa Na Li, 15ª colocada do ranking mundial, foi surpreendida logo em sua estreia no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. Segunda cabeça de chave, ela caiu diante da estoniana Kaia Kanepi em dois sets, com parciais de 6/1 e 6/3.