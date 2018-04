Favorita estreia com vitória em Rabat; Laura Pigossi vence nas duplas

Principal favorita ao título em Rabat, a suíça Timea Bacsinszky estreou com vitória no torneio marroquino, nesta terça-feira. Ela superou a russa Anna Blinkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e avançou às oitavas de final. Poderá cruzar com a brasileira Teliana Pereira nas quartas. Nas duplas, Laura Pigossi venceu na estreia.

Nas oitavas, Bacsinszky, atual 15ª do mundo, vai encarar a ucraniana Kateryna Kozlova. A 117ª colocada do ranking avançou ao superar a estoniana Kaia Kanepi por 7/5 e 6/1. Se confirmar o favoritismo, Bacsinszky poderá enfrentar Teliana na sequência. Para tanto, a número 1 do Brasil terá que vencer a sueca Johanna Larsson.

A rodada desta terça foi marcada por vitórias tranquilas e rápidas. A britânica Laura Robson foi a recordista do dia ao aplicar duplo 6/1 na local Ghita Benhadi e sacramentar seu triunfo em apenas 51 minutos e 10 segundos.

Foi até mais veloz que a espanhola Sara Sorribes, que chegou a registrar um "pneu" sobre a tunisiana Ons Jabeur (6/0 e 6/2), fechando o duelo em 51 minutos e 34 segundos. Já a sérvia Aleksandra Krunic precisou de uma hora cravada para bater a letã Anastasija Sevastova, por 6/3 e 6/2.

Com 1 hora e 4 minutos de jogo, a alemã Tatjana Maria eliminou a australiana Anastasia Rodionova por 6/1 e 6/4. Também venceram a holandesa Richel Hogenkamp, a ucraniana Lesia Tsurenko, a neozelandesa Marina Erakovic e a casaque Yulia Putintseva.

DUPLAS - Após cair na segunda rodada do qualifying da chave de simples, Laura Pigossi estreou com vitória nas duplas em Rabat ao lado da espanhola Sara Sorribes. Juntas, elas venceram a romena Alexandra Dulgheru e a francesa Pauline Parmentier por 6/3 e 6/1. Nas quartas de final, brasileira e espanhola vão enfrentar as irmãs australianas Arina e Anastasia Rodionova.