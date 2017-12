Favorita, Pliskova atropela francesa e é campeã do Torneio de Brisbane

A checa Karolina Pliskova confirmou o favoritismo na decisão do Torneio de Brisbane e levantou o troféu do torneio australiano neste sábado. Com extrema facilidade, a cabeça de chave número 3 atropelou a francesa Alize Cornet no duelo final por 2 sets a 0, com direito a "pneu", parciais de 6/0 e 6/3.

Esta foi a sétima conquista de Pliskova no circuito da WTA, sendo apenas a primeira em Brisbane. Com isso, a checa voltará à melhor posição que já alcançou no ranking, a quinta colocação, para o Aberto da Austrália, que começará no próximo dia 16.

Para isso, Pliskova precisou de somente 1h06min de partida neste sábado. A checa acabou com qualquer confiança de sua adversária logo no primeiro set, em que venceu 24 dos 29 pontos disputados, confirmou três das cinco oportunidades de quebra que teve e venceu com facilidade, em menos de 20 minutos.

Na segunda parcial, Cornet, número 41 do ranking, endureceu o confronto e tentou equilibrar, mas já estava muito abalada. A francesa sequer chegou a ameaçar o serviço de Pliskova, que, por sua vez, confirmou dois dos break points que teve para confirmar a vitória e o título.

AUCKLAND

Ainda na Oceania, mas na Nova Zelândia, a norte-americana Lauren Davis conquistou o título do Torneio de Auckland. Número 61 do mundo, a tenista surpreendeu a holandesa Ana Konjuh, cabeça de chave número 8, com o triunfo na decisão por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Diante de uma tenista 14 posições acima no ranking da WTA, Davis impôs seu estilo de jogo para fechar em somente 1h11min. Foram cinco quebras no total para a tenista de 23 anos, que conquistou somente seu primeiro título no circuito. Konjuh, por sua vez, perdeu a chance de erguer um troféu pela segunda vez.

SHENZHEN

Ainda neste sábado de decisões do tênis feminino, a checa Katerina Siniakova surpreendeu ao ficar com o título do Torneio de Shenzhen, na China. Número 52 do mundo, a tenista faturou o troféu ao derrotar na final a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Siniakova precisou de 1h17min para passar pela oitava cabeça de chave da competição e faturar seu primeiro troféu de simples no circuito da WTA. A checa já havia surpreendido na competição ao eliminar a romena Simona Halep, número 4 do mundo, na segunda rodada, e a britânica Johanna Konta, décima do ranking, na semifinal.