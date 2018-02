Favoritas avançam à 2ª rodada do Torneio de Gold Coast A tenista sérvia Ana Ivanovic, cabeça-de-chave número três, garantiu a sua classificação à segunda rodada do Torneio de Gold Coast, na Austrália, ao superar nesta segunda-feira a italiana Roberta Vinci por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1. A atual número 14 do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) irá enfrentar na próxima fase a venezuelana Milagros Sequera, que eliminou a russa Ekaterina Ivanova por 2 a 0, com 6/4 e 6/2. Já a israelense Shahar Peer, quinta pré-classificada, ganhou da norte-americana Meghann Shaughnessy por 2 a 1, com 6/1, 5/7 e 6/0. Ela vai enfrentar agora a vencedora do confronto entre a ucraniana Yuliana Fedak e a russa Olga Poutchkova. Em outro confronto desta segunda, a chinesa Li Na, sexta favorita, não teve dificuldades para passar pela checa Sandra Zahlavova por 2 a 0 (6/0 e 6/4). A asiática pega na segunda fase a colombiana Catalina Castano, que eliminou a australiana Shannon Golds.