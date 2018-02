Favoritas avançam às quartas-de-final no WTA de Gold Coast As favoritas ao título do Torneio de Gold Coast, na Austrália, não tiveram dificuldades nesta quarta-feira para vencerem seus jogos e avançarem às quartas-de-final. A russa Dinara Safina (cabeça-de-chave número 2) passou facilmente pela compatriota Maria Kirilenko por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/5. Terceira pré-classificada, a sérvia Ana Ivanovic ganhou da venezuelana Milagros Sequera também por 2 a 0 - parciais de 6/1 e 6/2. "Eu posso bater qualquer tenista top do mundo e mostrei isso muitas vezes. Eu só preciso um pouco mais de consistência. Sinto que melhorei muito o meu jogo e me sinto mais forte e confiante em quadra", disse Ivanovic, atual número 14 do ranking mundial. Sua próxima rival será a israelense Shahar Peer (cabeça 5), que ganhou da russa Olga Poutchkova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2. Na Nova Zelândia, as principais tenistas também venceram nesta quarta pelo WTA de Auckland. A sérvia Jelena Jankovic (cabeça-de-chave número 1) passou pela finlandesa Emma Laine por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1. Quinta pré-classificada, a russa Vera Zvonareva bateu a norte-americana Laura Granville também por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/1. Em outros jogos da rodada, a grega Eleni Daniilidou derrotou a local Marina Erakovic por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4 -, a francesa Emilie Loit ganhou da compatriota Marion Bartoli por 2 a 0 (7/5 e 6/4) e a francesa Virginie Razzano eliminou a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 a 0 (6/1 e 7/5).