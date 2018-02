Favoritas avançam em Wimbledon Sem dar qualquer chance para a adolescente Tatiana Golovin aparecer, Serena Williams confirmou seu favoritismo e venceu por 6/2 e 6/1, garantindo sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Wimbledon. Outras candidatas ao título, também venceram, como Jennifer Capriati, que passou por Nadia Petrova por 6/4 e 6/4, Amelie Mauresmo por Silvia Farina, por 7/5 e 6/3, e Paola Suarez por Rita Grande por 4/6, 6/0 e 6/2. Lindsay Davenport foi a primeira a alcançar as semifinais, depois de superar Karo lina Sprem por 6/2 e 6/2. Em partida das quartas-de-final, a russa Maria Sharapova teve dificuldade mas venceu a japonesa Ai Sugiyama por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 5/7, 7/5 e 6/1. Admiração Seja para ver seu talento, admirar sua beleza ou mesmo fazer comparações com Anna Kournikova, Maria Sharapova tem atraído uma multidão de fãs a seus jogos. Sua principal diferença com a antecessora é o hábito de vencer. Com apenas 17 anos, já conquistou três títulos. "Meu objetivo é ser número 1 do mundo", disse, de forma séria e decisiva. Para isso, não mede sacrifícios. Começou a jogar aos seis anos, aos nove transferiu-se para a academia de Nick Bollettieri nos Estados Unidos, ficando longe da família por dois anos. Há seis meses iniciou treino intenso que mudou seu físico. "Agora me sinto com forças para jogar um Grand Slam", afirma a tenista de 1,83 metro e 59 quilos. Clique aqui para ler sobre outra beldade russa, Tatiana Golovin.