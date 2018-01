Favoritas avançam em Wimbledon As tenistas Anastasia Myskina (RUS) e Kim Clijsters (BEL) confirmaram o favoritismo e avançaram nesta quarta-feira para a terceira rodada do Torneio de Wimbledon - o terceiro Grand Slam da temporada. Cabeça-de-chave número 9, Myskina venceu a japonesa Aiko Nakamura por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3. Clijsters, por sua vez, arrasou a norte-americana Marissa Irvin num duplo 6-1. Também pela segunda rodada, a servia Jelena Jankovic venceu a argentina Mariana Diaz-Oliva (6-3 e 7-5) e a italiana Roberta Vinci eliminou Anne Kremer (LUX), em dois sets: 6-3 e 6-2. No Masculino, também pela segunda rodada, o norte-americano Taylor Dent venceu o seu compatriota Kevin Kim (6-3, 6-4 e 6-4). O espanhol Feliciano Lopez derrotou o britânico David Sherwood (6-2, 6-4 e 6-2) e o checo Tomas Berdych passou pelo alemão Lars Burgsmuller (6-3, 6-3 e 6-1).