Favoritas avançam em Wimbledon As principais favoritas se deram bem nesta sexta-feira, na terceira rodada do Torneio de Wimbledon. Cabeça-de-chave número 3, a francesa Amelie Mauresmo não teve a menor dificuldade e derrotou a norte-americana Shenay Perry por dois sets a zero, parciais de 6-0 e 6-2. A russa Elena Dementieva venceu a também norte-americana Mashona Washington por 7-5 e 6-1 e a búlgara Magdalena Maleeva eliminou a italiana Antonella Serra Zanetti ao vencer a partida com 6-3 e 6-2.