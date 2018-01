Favoritas avançam em Wimbledon As principais favoritas passaram, neste sábado, às oitavas-de-final do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. A russa Maria Sharapova, que defende o título do ano passado, derrotou a eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Sua adversária será a francesa Nathalie Dechy, que bateu a ucraniana Alyona Bondarenko por 6/1 e 6/4. A número 1 do mundo, a norte-americana Lindsay Davenport, não teve problemas para passar pela russa Dinara Safina por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/1. Sua rival nas oitavas será a belga Kim Clijsters, que eliminou a italiana Roberta Vinci também por fáceis 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4. Em outros jogos deste sábado, a norte-americana Venus Williams ganhou da eslovaca Daniela Hantuchova por 2 a 0 (7/5 e 6/3), a russa Nadia Petrova bateu Cara Black, do Zimbabwe, por 2 a 0 (6/4 e 6/3), a italiana Flavia Pennetta eliminou a grega Eleni Daniilidou por 2 a 0 (6/4 e 6/3) e a francesa Mary Pierce derrotou a sérvia Ana Ivanovic também por 2 a 0 (6/1 e 6/4).