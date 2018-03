Favoritas avançam no ATP de Berlim As principais favoritas avançaram nesta sexta-feira no ATP de Berlim. Cabeça-de-chave número 1, a belga Kim Clijsters não encontrou problemas e garantiu sua vaga nas semifinais ao vencer a eslovaca Daniela Hantuchova por dois sets a zero, com parciais de 6-0 e 6-3. A outra belga do torneio, Justine Henin, também se classificou. Favorita número 2, Henin venceu a russa Vera Zvonareva (6-4 e 7-5). A norte-americana Jenifer Capriati também garantiu sua vaga ao derrotar a russa Elena Likhovtseva por dois sets a zero, num duplo 6-3 e a francesa Amelie Mauresmo derrotou Iroda Tulyaganova, do Usbequistão por 7-6 (5) e 6-4.