Favoritas, Kvitova e Vinci avançam à semi na Polônia Sem surpresas, as favoritas Petra Kvitova e Roberta Vinci avançaram às semifinais do Torneio de Katowice nesta sexta-feira. A checa, cabeça de chave número 1, se classificou ao vencer a croata Petra Martic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.