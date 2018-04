Favoritas são eliminadas nas quartas em Bruxelas

Vinci, segunda cabeça de chave, foi derrotada pela americana Jamie Hampton por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/5. O jogo havia sido adiado da quinta-feira porque o mau tempo atrapalhara a programação do torneio. O mesmo aconteceu com o duelo entre a estoniana Kaia Kanepi e Lepchenko, superada por 6/3, 4/6 e 7/6 (7/4).

Pela programação inicial, as duas semifinais deveriam ser disputadas nesta sexta. Mas os atrasos acumulados desde o início da semana empurraram as duas partidas para este sábado, dia em que também será realizada a decisão do torneio.

A primeira semifinal, entre Shuai Peng e a suíça Romina Oprandi, terá início às 10h30 (15h30 no horário de Brasília), na quadra principal. A segunda semifinal, envolvendo Kanepi e Hampton, vai começar às 11h na quadra 1.

As vencedoras destas partidas voltarão à quadra às 21h30 para decidir o título em Bruxelas. A final só será adiada para domingo em último caso para não se sobrepor ao primeiro dia de disputas em Roland Garros.

FRANÇA - O mau tempo também atrapalhou a programação do Torneio de Estrasburgo. Mas, desta vez, a organização conseguiu completar os jogos programados para esta sexta-feira, finalizando as duas semifinais. A decisão contará com a local Alize Cornet e a checa Lucie Hradecka.

Das duas finalistas, somente Hradecka precisou jogar duas vezes nesta sexta. No início do dia, ela eliminou a sueca Johanna Larsson, por 7/5 e 6/3, pelas quartas de final. Horas depois despachou a italiana Flavia Pennetta, por 1/6, 6/3 e 6/1.

Pennetta também disputou duas partidas no dia. Pelas quartas, ela derrotou a japonesa Misaki Doi por 7/5 e 6/3. Mas sucumbiu ao cansaço diante de Hradecka. Cornet, por sua vez, só precisou entrar em quadra uma vez nesta sexta. Foi quando superou a jovem canadense Eugenie Bouchard, de 19 anos, por 7/5, 6/7 (5/7) e 6/3.