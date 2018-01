Favoritas seguem em Wimbledon Kim Clijsters, Venus Williams e Lindsay Davenport não tiveram problemas para vencer, nesta segunda-feira, na primeira rodada do Torneio de Wimbledon. Clijsters precisou de apenas 32 minutos para massacrar a paraguaia Rossana Neffa-de los Ríos, com um duplo 6/0. Williams também não teve obstáculos para passar à segunda rodada, ao eliminar a eslovaca Stanislava Hrozenska com um duplo 6/2. Maiores dificuldades teve a norte-americana Davenport para superar a australiana Samantha Stosur: 7/6 (7/3) e 7/5. Outros resultados da primeira rodada: Francesca Schiavone (ITA) derrotou Seda Noorlander (HOL) por 6/2 e 6/2; Fabiola Zuluaga (COL) eliminou Clarisa Fernández (ARG) por 6/4 e 6/2 e Maureen Drake (CAN) venceu Nicole Pratt (AUS) por 4/6, 6/4 e 6/4.