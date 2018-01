Favoritas seguem no Aberto da Austrália As tenistas favoritas ao título do Aberto da Austrália continuam no torneio após a segunda rodada na madrugada desta quarta-feira. A francesa Amelie Mauresmo venceu a eslovaca Ludmila Cervanoa por 6-0 e 6-2, a belga Justine Henin-Hardenne bateu a francesa Camille Pin por 6-1 e 6-4, e a norte-americana Lindsay Davenport derrotou a francesa Emilie por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-0.