Favoritas seguem tranqüilas em Paris As tenistas norte-americanas Jennifer Capriati e Serena Williams seguem sem problemas rumo às finais do Aberto da França, em Roland Garros. Capriati, atual campeã do torneio, superou neste sábado a australiana Evie Dominikovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Serena teve desempenho semelhante a compatriota diante da eslovaca Janette Husarova (6/1 e 6/3). Na próxima rodada, Capriati terá pela frente a suíça Patty Schyder, enquanto Serena vai enfrentar a russa Vera Zvonareva.