Favoritas, Stephens e Muguruza vencem e se enfrentam nas oitavas em Miami

Atuais campeãs de Grand Slams, a norte-americana Sloane Stephens e a espanhola Garbiñe Muguruza confirmaram o favoritismo e vão se enfrentar nas oitavas de final do Torneio de Miami. Na noite de sábado, Stephens passou pela romena Monica Niculescu, enquanto Muruguza derrotou a norte-americana Christina McHale.

Vencedora em Wimbledon no ano passado, Muguruza não teve qualquer dificuldade para passar por McHale por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. A número 3 do mundo precisou de somente 1h10min para confirmar o favoritismo e despachar a 91.ª tenista do ranking.

Já Stephens, campeã do US Open, teve mais trabalho diante de Niculescu. A número 12 do mundo havia perdido o primeiro set por 7/6 (7/1), vencido o segundo por 6/3 e levava a melhor no terceiro por 4/0 quando a adversária, 70.ª do ranking, precisou abandonar, após 2h32min de partida.

Agora, as duas tenistas vão se enfrentar nas oitavas, apenas pela segunda vez na carreira. No único outro duelo entre elas, Muguruza levou a melhor, em Wuhan, na China, em 2015. As duas estão em busca do sexto título da carreira, o primeiro na temporada.