Favoritas têm dia complicado no Torneio de Sydney

A russa Zvonareva ficou em quadra apenas 39 minutos em sua primeira partida oficial da temporada. Ela sofreu uma lesão no tornozelo ainda no primeiro set, quando o placar apontava 3 a 3 no confronto com a compatriota Elena Vesnina.

Mas, se Zvonareva tem uma justifica física para a derrota, as outras duas favoritas tiveram de admitir que jogaram mal. Jankovic caiu em três sets diante da húngara Agnes Szavay, com parciais de 5/7, 6/1 e 7/5. "Não vejo problemas em perder uma partida assim. Ainda tenho uma semana para me preparar para Melbourne", disse a ex-número 1 do mundo.

Wozniacki, quarta colocada no ranking mundial, também perdeu em três sets. Ela foi derrotada pela chinesa Na Li com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2, e admitiu que não merecia vencer. "Hoje não era o meu dia, às vezes isso acontece. Mas espero que isso mude na semana que vem", disse a dinamarquesa, que buscará no Aberto da Austrália seu primeiro título de Grand Slam.