Favoritas vão à final em Luxemburgo A tenista belga Kim Clijsters e a búlgara Magdalena Maleeva irão disputar o título do Torneio de Luxemburgo, que distribui US$ 225 mil em prêmios. As duas são respectivamente a primeira e a segunda cabeças-de-chave da competição e confirmaram o favoritismo na semifinais. Clijsters, que é a atual campeã do Torneio de Luxemburgo, derrotou a francesa Virginie Razzano por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0). Já Maleeva teve mais dificuldade na semifinal, mas também ganhou da eslovena Katarina Srenotnik por 2 a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3.