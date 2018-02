Favoritas vão à final na China e em Seul Os dois torneios asiáticos de tênis cujas finais serão disputadas neste domingo não terão surpresas. No de Seul, na Coréia do Sul, em quadra rápida, a sérvia Jelena Jankovic, cabeça-de-chave número 1, enfrentará a segunda pré-classificada, a checa Nicole Vaidisova, de apenas 16 anos. Jankovic passou na semifinal pela francesa Tatiana Golovin, cabeça-de-chave número 3, por 2 sets 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4. Já Vaidisova fez 7/5 e 6/4 na colombiana Catalina Castaño e segue sem perder sets no torneio. Em Guangzhou, na China, a torcida local poderá contar com uma jogadora da casa na decisão. Zi Yan, garantiu uma vaga ao vencer a bielo-russa Victoria Azarenka por 2 sets a 1, com 6/4 e 6/3. A adversária de Yan será a espanhola Nuria Llagostera Vives, sexta cabeça-de-chave, que derrotou a chinesa Jie Zheng com parciais de 7/5 e 6/4.