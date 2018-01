Favoritas vão às semifinais em Tóquio A tenista belga Kim Clijsters ratificou nesta sexta-feira sua condição de favorita e avançou para as semifinais do Torneio de Tóquio. Primeira cabeça-de-chave, Clijsters derrotou com facilidade a tenista tailandesa Tamarine Tanasugarn por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 51 minutos. A iugoslava Jelena Dokic - terceira cabeça-de-chave - também confirmou seu favoritismo e venceu a norte-americana Meilan Tu por duplo 6/2. Na semifinal, Clijsters vai enfrentar Dokic Já a espanhola Arantxa Sánchez Vicario teve mais dificuldade, mas ainda assim conseguiu passar à próxima fase ao derrotar a francesa Sandrine Testud por 2 sets a 1 - parciais de 6/3, 1/6 e 7/6 (7-5). Na outra partida das quartas-de-final, a também espanhola Gala León García superou a japonesa Ai Sugiyama em dois sets - 6/4 e 6/3. Na semifinal, Arantxa enfrenta Gala León.