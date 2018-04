Favoritas vencem e vão à 2ª rodada no Torneio de Paris Com o fim do Aberto da Austrália, o calendário da WTA segue nesta semana com o Torneio de Paris, na França. E nesta terça-feira as principais favoritas que entraram em quadra confirmaram esta condição e saíram vencedoras. A cabeça de chave, número 7, Carla Suárez Navarro, por exemplo, não teve maiores dificuldades para passar pela sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h08min de jogo.