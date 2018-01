Favoritas vencem fácil na Austrália Com a responsabilidade de fazer a partida de abertura da 100ª edição do Australian Open, a norte-americana Serena Williams não decepcionou e, apesar de suas últimas campanhas irregulares, arrasou com a francesa Camille Pin ao marcar 6/1 e 6/1, em menos de uma hora de jogo (59 minutos) na Rod Laver Arena, em Melbourne. Ainda mais rápida foi a atual campeã do US Open, a russa Svetlana Kuznetsova, que em 52 minutos, derrotou a norte-americana Jessica Kirkland também por 6/1 e 6/1.