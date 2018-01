Favoritas vencem no 1º dia em Paris A norte-americana Venus Williams e a francesa Amelie Mauresmo, duas das favoritas para vencer o Aberto da França de Tênis, em Roland Garros, venceram, nesta segunda-feira, no primeiro dia de competições, em Paris. Williams superou a alemã Bianka Lamade por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Mauresmo também não teve grandes problemas para derrotar a compatriota Camile Pin (6/4 e 6/1). Monica Seles, Serena Williams e Jennifer Capriati jogam neste terça-feira.