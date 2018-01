Favoritas vencem no torneio de Sydney A tenista belga Justine Henin-Hardenne estreou com vitória no torneio de Sydney ao vencer nesta quarta-feira a espanhola Conchita Martínez por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1. Com a vitória, a número 1 do mundo avançou às quartas-de-final. Nas demais partidas, a francesa Amelie Mauresmo não tomou conhecimento da norte-americana Meghann Shaughnessy e também garantiu vaga na próxima fase, a exemplo da norte-americana Lindsay Davenport, que derrotou a russa Vera Zvonareva. Outros jogos: Anastasia Myskina eliminou Amanda Coetzer (AFS), Anna Smashnova-Pistolesi (ISR) superou Denisa Chladkova (Rep. Che), Francesca Schiavone (ITA) bateu Nathalie Dechy (FRA), Elena Dementieva (RUS) venceu Elena Bovina (RUS) e Chanda Rubin (USA) despachou Lina Krasnoroutskaya (RUS).