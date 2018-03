Favorito, Agassi vence na estréia Favorito ao título, o norte-americano Andre Agassi ganhou na estréia do torneio de Roland Garros, nesta segunda-feira, em Paris. O tenista de 33 anos, atual campeão do Aberto da Austrália, derrotou o eslovaco Karol Beck por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3.