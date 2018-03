Favorito, Marcelo Melo elimina Feijão nas duplas em estreia no Rio Open

Em rodada marcada por confrontos brasileiros na chave de duplas do Rio Open, nesta quarta-feira, Marcelo Melo levou a melhor sobre João Souza, o Feijão, e avançou às quartas de final da competição de nível ATP 500, disputada no Jockey Club do Rio de Janeiro. Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram Feijão e o também brasileiro Fabrício Neis por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4).

Feijão e Neis ofereceram pouca resistência no set inicial e só "entraram" na partida na segunda parcial, marcada pelo equilíbrio. Cada dupla faturou três quebras de saque no segundo set. E, no tie-break, Melo e Kubot fizeram valer a maior experiência. Brasileiro e polonês formam a dupla cabeça de chave número dois da competição carioca.

Nas quartas de final, eles vão enfrentar o chileno Julio Peralta e o argentino Horacio Zeballos, que despacharam os italianos Fabio Fognini e Simone Bolelli pelo placar de 4/6, 7/6 (7/2) e 10/8.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já Feijão se despediu do Rio Open com a queda na primeira rodada da chave de duplas. Na terça, ele já havia sido eliminado em simples, ao ser derrotado pelo espanhol Pablo Carreño Busta. Fabrício Neis, por sua vez, não jogou a chave de simples. O tenista de 26 anos entrou na disputa por convite. Ocupa atualmente a 106ª posição do ranking de duplas.

Mais cedo, outro confronto com brasileiros movimentou o Rio Open. Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro não resistiram aos favoritos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah e foram batidos pelo placar de 6/1 e 6/4.

Dupla cabeça de chave número quatro da competição, Cabal/Farah enfrentará nas quartas de final o norte-americano Nicolas Monroe e o neozelandês Artem Sitak.

Ainda nesta quarta, Bruno Soares e o escocês Jamie Murray vão estrear contra o brasileiro Marcelo Demoliner, formando parceria com o neozelandês Marcus Daniell. E André Sá finalizará a programação do dia jogando ao lado do espanhol Tommy Robredo, contra os argentinos Andres Molteni e Diego Schwartzman.