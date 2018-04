Favorito, Roddick estreia com vitória em Brisbane

O norte-americano Andy Roddick estreou com vitória no Torneio de Brisbane, nesta segunda-feira, na Austrália. Cabeça de chave número 1 da competição preparatória para o Aberto da Austrália, que começa no dia 18, ele superou o australiano Peter Luczak por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/2.

Com o resultado obtido em seu primeiro jogo em 2010, Roddick enfrentará na segunda rodada o vencedor do confronto entre o tenista local Carsten Ball e o alemão Mischa Zverev.

Além de Roddick, outro favorito que estreou com vitória em Brisbane nesta segunda-feira foi Radek Stepanek. Segundo cabeça de chave e atual campeão do ATP australiano, o checo bateu o local John Millman por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

Agora, Stepanek jogará por uma vaga nas quartas de final contra o ganhador do duelo entre o australiano Bernard Tomic e um tenista que virá do torneio qualificatório.

Outro destaque na primeira rodada em Brisbane foi a vitória do francês Richard Gasquet sobre o finlandês Jarkko Nieminen, por 2 sets a 1, com 6/3, 4/6 e 6/4. O torneio é o primeiro de Gasquet depois de ele ter conseguido provar a sua inocência após ser flagrado com cocaína em um teste antidoping realizado em março do ano passado.

E o dia foi quase todo de vitórias para tenistas da França em Brisbane. Sétimo cabeça de chave, Jeremy Chardy ganhou do colombiano Alejandro Falla por duplo 6/4 em sua estreia. Outro francês que venceu na primeira rodada foi Marc Gicquel. Ele superou o alemão Philipp Petzschner por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/1.

Já Arnaud Clement, outro tenista da França na competição australiana, acabou eliminado logo de cara pelo norte-americano Wayne Odesnik ao perder por 6/4 e 7/6.