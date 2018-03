Favorito, Thiem vence argentino e vai à semifinal do Rio Open

Uma das apostas do Rio Open para a edição deste ano, o austríaco Dominic Thiem, que também é embaixador da Rolex, parceira da competição no Brasil pelo quarto ano consecutivo, vem correspondendo às expectativas no saibro do Jockey Club. Nesta sexta-feira, o número oito do mundo fez mais uma vítima e se garantiu nas semifinais da chave de simples da competição de nível ATP 500.

Ainda sem perder sets no Rio, Thiem derrotou o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. O austríaco entrou no torneio como cabeça de chave número dois, mas foi alçado à posição de maior favorito ao título diante da eliminação precoce do japonês Kei Nishikori, cabeça um e atual número cinco do ranking.

Com o resultado desta sexta, Thiem já iguala sua campanha do ano passado no Rio Open. Seu próximo adversário será o espanhol Albert Ramos-Viñolas, que avançou na chave ao superar outro argentino, Nicolas Kicker, por 6/2 e 6/3. Será o segundo confronto entre Thiem e Ramos-Viñolas, 25º do mundo, no circuito. O primeiro foi vencido pelo espanhol, no ano passado.

Nesta sexta, Thiem suou menos do que esperava para superar Schwartzman. No primeiro set, faturou duas quebras e salvou seis break points, abrindo boa vantagem no placar. Embalado, o austríaco começou a segunda parcial em ritmo fulminante. Abriu logo 5/0 e só não aplicou um "pneu" porque o argentino reagiu no fim do set e anotou três games. Thiem sacramentou a vitória após 1h15min de duelo.

Na outra ponta da chave do torneio carioca, o brasileiro Thiago Monteiro vai decidir uma das outras três vagas nas semifinais diante do jovem norueguês Casper Ruud, responsável por eliminar o brasileiro Rogério Dutra Silva na rodada de abertura.

O Rio Open é o primeiro ATP 500 da história do Brasil, e integra o grupo de 13 torneios de 2017, sendo um dos 22 mais importantes do calendáiro da ATP. Ao lado de Barcelona e Hamburgo, compõe as únicas competições ATP 500 de saibro do mundo. A arena central tem capacidade para 6.200 pessoas. Até o fim da disputa, o torneio espera receber 50 mil pessoas.