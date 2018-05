Melo e Soares são eliminados por azarões no Brasil Open

Principais favoritos ao título da chave de duplas do Brasil Open, Marcelo Melo e Bruno Soares foram eliminados de forma inesperada na noite desta sexta-feira. Cabeças de chave número 1 do ATP 250 realizado em quadras de saibro no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, os tenistas mineiros acabaram superados nas quartas de final pelos argentinos Guillermo Duran e Andres Molteni, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 10/8.

Em grande fase no circuito profissional e atuando juntos visando a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 como parceiros, Melo e Soares estiveram irreconhecíveis no primeiro set, no qual chegaram a perder os cinco primeiros games, antes de caírem por 6/1.

Na segunda parcial, porém, os brasileiros reagiram de forma expressiva, conquistando duas quebras de saque e confirmando todos os seus serviços para fazer 6/2 e empatar o duelo. No match tie-break, porém, acabaram sucumbindo em 10/8.

Com o triunfo surpreendente, Duran e Molteni avançaram às semifinais de duplas do Brasil Open e neste sábado lutarão por uma vaga na final em duelo diante do chileno Julio Peralta e o argentino Horacio Zeballos.

E o dia foi realmente ruim para os duplistas do País no Brasil Open, pois horas mais cedo André Sá também caiu nas quartas de final. Ele e o argentino Máximo Gonzalez foram derrotados pelos espanhóis Pablo Carreño e David Marrero por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

SIMPLES

A chave de simples do Brasil Open também já definiu três classificados às semifinais nesta sexta-feira. E dois deles são espanhóis que irão se enfrentar neste sábado por uma vaga na final. Um é Pablo Carreño, que arrasou o seu compatriota Roberto Carballes por 6/0 e 6/3 e terá como próximo rival Inigo Cervantes, que em outro duelo do dia eliminou o argentino Federico Delbonis, quarto cabeça de chave, com parciais de 7/6 (8/6), 2/6 e 6/4.

O outro tenista já garantido nas semifinais é o sérvio Dusan Lajovic, que eliminou o português Gastão Elias com uma vitória por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/0. O próximo adversário de Lajovic sairá da partida entre o brasileiro Thiago Monteiro e o uruguaio Pablo Cuevas, atual campeão do Brasil Open, em confronto programado para terminar ainda na noite desta sexta.