Favoritos à vaga no Brasil Open estréiam Os dois principais favoritos do classificatório nacional do Brasil Open, o paulista Ricardo Mello e o gaúcho Franco Ferreiro, estréiam nesta quinta-feira no Casa Grande Hotel, no Guarujá. O campeão vai receber um troféu diferente e importante: vaga na chave principal do Brasil Open, a ser disputado de 22 a 29, na Costa do Sauípe, o que já garante ao tenista pontos no ranking mundial e prêmio em dólares. No jogo de abertura da rodada do Guarujá, Mello enfrenta Felipe Singerl, às 11 horas com transmissão pela SporTV. Logo a seguir, também com SporTV, Ferreiro tenta mostrar os progressos alcançados depois que começou a ser treinado por Ricardo Acioly, jogando diante de Franklin Duriguetto. Tanto Mello como Ferreiro foram beneficiados com bye na primeira rodada da competição e se vencerem já estarão nas quartas-de-final. Mesmo sendo o terceiro melhor tenista do País no ranking da ATP, Ricardo Mello não está classificado para o torneio no Sauípe. Precisaria disputar um qualifying internacional, em condições bem mais difíceis do que este classificatório, em que só abre vagas para jogadores brasileiros. Por isso, não quer desperdiçar a oportunidade e espera ganhar a vaga já esta semana. Outro tenista que busca um lugar no Sauípe é Júlio Silva, que fez sua estréia nesta quarta-feira vencendo Ricardo Schlachter por 6/4 e 6/1 e enfrentará Alexandre Bonatto (que eliminou Felipe Lemos por 7/6 (7/5) e 6/2), por uma vaga nas semifinais do classificatório.