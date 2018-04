Favoritos, alemão e espanhol são eliminados no Torneio de Marrakech

Dois dos principais favoritos ao título em Marrakech, o espanhol Albert Ramos-Viñolas e o alemão Philipp Kohlschreiber se despediram nesta quarta-feira do torneio marroquino de nível ATP 250, disputado em quadras de saibro. Ramos-Viñolas era o cabeça de chave número 1 da competição.

O favoritismo, contudo, não resistiu a um duro jogo contra Alexey Vatutin. O tenista russo, que furou o qualifying, é apenas o 160º do ranking. Mesmo assim, superou o 23º pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2, em quase duas horas de confronto, válido pelas oitavas de final.

Nas quartas, Vatutin terá pela frente outro tenista da Espanha. Será Pablo Andújar, que avançou ao atropelar o italiano Andrea Arnaboldi, que também saiu do quali, por 6/0 e 6/2. O espanhol, ex-32º do mundo, está voltando ao circuito após problemas físicos. Hoje ocupa a 355ª posição do ranking.

Philipp Kohlschreiber foi outro a decepcionar a torcida nesta quarta. Terceiro cabeça de chave, ele foi eliminado logo em sua estreia pelo local Lamine Ouahab por 2/6, 6/0 e 7/6(7/3). Ainda pela primeira rodada, o tunisiano Malek Jaziri bateu o húngaro Marton Fucsovics, enquanto o moldávio Radu Albot despachou o italiano Andreas Seppi.

Já os franceses Gilles Simons e Richard Gasquet venceram seus segundos jogos em Marrakech, ambos contra rivais espanhóis, e agora vão se enfrentar nas quartas de final. Quarto cabeça de chave, Gasquet bateu Guillermo García-López por 6/2 e 6/4. Simon superou Roberto Carballés por 7/5 e 6/1.