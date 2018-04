Favoritos avançam às quartas de final em Marselha

O sueco Robin Soderling, cabeça 1 e número 4 do mundo, teve uma certa dificuldade para derrotar o francês Nicolas Mahut por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (10/8) e 7/6 (7/5). Seu próximo rival será o também francês Michael Llodra (cabeça 8), que bateu o alemão Tobias Kamke também por 2 a 0 (6/3 e 6/4).

Com mais facilidade, o checo Tomas Berdych (cabeça 2 e sétimo colocado do ranking mundial da ATP) passou pelo francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4. Nas quartas de final, terá pela frente o croata Marin Cilic, que ganhou do alemão Philipp Petzschner também por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

O russo Mikhail Youzhny, terceiro pré-classificado, precisou de três sets - parciais de 3/6, 6/3 e 6/3 - para superar o francês Gilles Simon e se credenciar para enfrentar outro tenista da casa, Jo-Wilfried Tsonga, que já havia se classificado às quartas de final no dia anterior.

Completando os confrontos, o russo Dmitry Tursunov venceu Ivan Ljubicic por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2 - e jogará contra o austríaco Jurgen Melzer, o quarto cabeça de chave.