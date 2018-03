Favoritos avançam em Bastad Os tenistas espanhóis Carlos Moyá e Tommy Robredo avançaram nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Bastad, na Suécia. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Moyá passou com tranqüilidade pelo sueco Robin Soderling por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-4. Na próxima fase, vai enfrentar o italiano Flippo Volandri, que hoje eliminou o francês Olivier Mutis com incontestáveis 6-3 e 6-0. Robredo, por sua vez, teve mais dificuldade. Derrotou o marroquino Hicham Arazi em três sets, de virada. As parciais foram de 4-6, 6-2 e 6-4. O espanhol espera agora o vencedor do confronto entre o sueco Jonas Bjorkman e o seu compatriota David Ferrer.